Οι επίτροποι της ΕΕ θα συμφωνήσουν την Τετάρτη στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της επιτροπής σήμερα Τρίτη.

«Αύριο, οι επίτροποι θα υιοθετήσουν μια δέσμη μέτρων για το Ισραήλ», δήλωσε η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο στους δημοσιογράφους.

«Συγκεκριμένα, μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ» επισήμανε.

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα επισημαίνοντας ότι όσο περνάνε οι μέρες θα εισχωρεί και πιο βαθιά σε αυτή.

