Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθυστερήσει την επίσημη υποβολή του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυστηρότερα ευρωπαϊκά μέτρα ως προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι ΗΠΑ με τις δικές τους κυρώσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, επρόκειτο να παρουσιάσει το 19ο πακέτο κυρώσεων την Τετάρτη. Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στους συμμάχους τους στην G7 να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές τους ρωσικού πετρελαίου, καθώς και άλλα μέτρα, για να πιέσουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι της G7 εργάζονται επί του παρόντος πάνω σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων και στοχεύουν στην οριστικοποίηση ενός κειμένου τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα που επιτρέπουν το εμπόριο πετρελαίου της Ρωσίας, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είναι έτοιμος να επιβάλει «σημαντικές» κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εάν τα ευρωπαϊκά έθνη κάνουν το ίδιο. Σημειωτέον ότι οι αγορές ρωσικής ενέργειας από την Κίνα και την Ινδία θεωρούνται κρίσιμες για τη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η πρόταση των ΗΠΑ επιδιώκει επίσης να στοχεύσει τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα δίκτυα που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει αργό πετρέλαιο και να επωφελείται από το εμπόριο.

Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επιβάλει άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία. Αν και ο Τραμπ έχει διπλασιάσει τους δασμούς στην Ινδία στο 50% για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου, οι ΗΠΑ συμμετέχουν σε εμπορικές διαπραγματεύσεις τόσο με την Ινδία όσο και με την Κίνα.

Η πρόταση των ΗΠΑ ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο της Ευρώπης. Οι δασμοί στην Ινδία και την Κίνα θα ήταν δύσκολοι για την ΕΕ, καθώς πολλές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας - βασίζονται σε αυτές τις αγορές εξαγωγών.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και εταιρείες ενέργειας, καθώς και τα συστήματα πληρωμών και πιστωτικών καρτών της Ρωσίας, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και περαιτέρω περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου της χώρας, όπως έχει μεταδώσει το Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

