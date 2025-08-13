Θα αποτρέψουν Τουρκία-Αίγυπτος-Κατάρ το σχέδιο Νετανιάχου;

Διπλωματικός πυρετός: η Αίγυπτος και το Κατάρ, με τη συμμετοχή της Τουρκίας, ετοιμάζουν νέα πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Σύμφωνα με το Middle East Monitor και άλλα αραβικά και τουρκικά ΜΜΕ, καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Sky News Arabia τη Δευτέρα το βράδυ ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ, με τη συμμετοχή της Τουρκίας, προετοιμάζουν μια νέα πρόταση που θα παρουσιαστεί στην ηγεσία της Χαμάς, με στόχο την άρση της πρότασης-πρόσχημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, αξιωματούχος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στη Γάζα αναμένεται να φτάσει στο Κάιρο τη Δευτέρα το βράδυ για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους στο πλαίσιο μιας εντατικής προσπάθειας για την αναβίωση της διαδικασίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Η πηγή πρόσθεσε ότι εάν η Χαμάς συμφωνήσει με την πρόταση, αυτή θα διαβιβαστεί στον Αμερικανό διαμεσολαβητή πριν παρουσιαστεί στην ισραηλινή πλευρά.

Πηγή: Deutsche Welle

Τι προβλέπει η νέα πρότασηΔημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε μια συνολική συμφωνία ανταλλαγής, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή των σορών, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Περιλαμβάνει επίσης την αποδοχή από τη Χαμάς ενός νέου χάρτη ανάπτυξης του ισραηλινού στρατού, υπό αραβοαμερικανική επίβλεψη, μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία για τα όπλα και τη διακυβέρνηση της Χαμάς. Το σχέδιο προβλέπει μια μεταβατική φάση, κατά την οποία η Χαμάς θα παγώσει τις δραστηριότητες του στρατιωτικού της βραχίονα και θα αποτρέψει τη χρήση όπλων, υπό τις εγγυήσεις των μεσολαβητών και της Τουρκίας, ενώ οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.Τη νέα αυτή πρόταση επιβεβαίωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελατί σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Κάιρο, λέγοντας ότι η χώρα του εργάζεται πολύ σκληρά μαζί με το Κατάρ σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς για να διασφαλίσουν μια εκεχειρία 60 ημερών, ώστε να υπάρχει μια νέα ώθηση για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην ΆγκυραΕίναι σημαντικό ότι η εφημερίδα Jerusalem Post επεσήμανε ότι η διαφαινόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων έρχεται μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στην Άγκυρα, την περασμένη εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με Τούρκους αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα. Μετά τη συνάντηση, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετέβη στο Κάιρο για να παρουσιάσει το επίσημο αίτημα, εκ μέρους της Τουρκίας, για μεσολάβηση και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αιγύπτου και Χαμάς.

