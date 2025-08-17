Ζαχάροβα: Eπίθεση στον Μακρόν για τις δηλώσεις περί «συνθηκολόγησης»

Σφοδρή επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε μέσω Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργού Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για τις δηλώσεις του περί «συνθηκολόγησης» της Ουκρανίας.

«Στην πραγματικότητα, η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας προτάθηκε από εκείνους που για αρκετά χρόνια ενστάλαξαν στο Κίεβο την ιδέα της "νίκης στο πεδίο της μάχης"» υποστηρίζει η Ρωσίδα αξιωματούχος στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ζαχάροβα

«Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η Ρωσία φέρεται να προσφέρει στην Ουκρανία συνθηκολόγηση: «Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι θέλει η Ουκρανία να συνθηκολογήσει».

Τι χαμερπές ψέμα! Η Ρωσία προσφέρει εδώ και επτά χρόνια μια ειρηνική διευθέτηση της εσωτερικής ουκρανικής κρίσης στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ! Γάλλοι πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με τη σειρά τους, ώθησαν Ουκρανούς μισθοφόρους να κάνουν «Μαϊντάν», να διαπράττουν πραξικοπήματα και άλλα μέτρα που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ειρήνη.

Τι έχει κάνει το Παρίσι για να εφαρμόσει τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Μινσκ; Τίποτα. Επιπλέον, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Ολάντ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung τον Μάρτιο του 2023 δήλωσε μάλιστα ότι «ο χρόνος που δόθηκε στην Ουκρανία από τις συμφωνίες του Μινσκ της επέτρεψε να αυξήσει την ετοιμότητά της για μάχη».

Στην πραγματικότητα, η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας προτάθηκε από εκείνους που για αρκετά χρόνια ενστάλαξαν στο Κίεβο την ιδέα της «νίκης στο πεδίο της μάχης», γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό ήταν αδύνατο, που προμήθευσαν όπλα στο καθεστώς του Κιέβου για να διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις, που έλεγαν ψέματα και διέφθειραν τους Ουκρανούς με ψεύτικες υποσχέσεις.

Πρώτα απ 'όλα, ο ίδιος ο Μακρόν».

Πηγή: skai.gr

