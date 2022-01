Ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης είναι νεκρός και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στο Χάρλεμ, λέει στο CNN ένας αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ένας πολίτης που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στο περιστατικό πέθανε, δήλωσε ο αξιωματούχος το βράδυ της Παρασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση εσωτερικού για περιστατικό ενδοοικογειακής βίαε γύρω στις 6 μ.μ. στη Δυτική 135η οδό.

Due to a police incident, avoid the area of West 135 Street between

Adam Clayton Powell Jr Blvd and Malcolm X Blvd. in Manhattan. Use an alternate route when traveling nearby and expect a police presence in the surrounding area. pic.twitter.com/x99iffRCbP