Πυρκαγιές στον Καναδά: Πέπλο καπνού κάλυψε το Μόντρεαλ - Η χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον πλανήτη - Δείτε βίντεο

Πέπλο στυφού καπνού κάλυπτε χθες Κυριακή το Μόντρεαλ εξαιτίας των εκατοντάδων πυρκαγιών που συνεχίζουν να είναι ενεργές στον Καναδά, κάνοντας τη μητρόπολη το αστικό κέντρο με τον χειρότερο αέρα να αναπνέει κανείς στον κόσμο, σύμφωνα με εξειδικευμένη εταιρεία.

Εκδόθηκε προειδοποιητικό δελτίο από την υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά, που αφορά κυρίως τομείς του Κεμπέκ.

Η ποσότητα των μικροσωματιδίων ήταν τέτοια που το Μόντρεαλ ήταν χθες Κυριακή η πόλη με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει η IQAIR, ελβετική εταιρεία ειδικευμένη στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Είναι στ’ αλήθεια σαν ομίχλη, μόνο που είναι καπνός από τις πυρκαγιές. Είναι πραγματικά απαίσιο να τον αναπνέεις, ερεθίζει επίσης λιγάκι τα μάτια», είπε ο Φοβ Λεπάζ Βαλέ, 18 ετών. Μαζί με τη φίλη του, παρατηρούσαν το κέντρο της πόλης σκεπασμένο από καπνό.

The camera doesn't pick it up that well, but you'll notice how you can't see the city of #Montreal.



The smoke is really bad today. Apparently, Canada is still on fire. It's getting a bit hard to breathe.#Climatechange pic.twitter.com/dspGjYnpim