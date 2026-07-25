Πυρκαγιές Γαλλία: «Δύσκολες ώρες περιμένουμε στη Ζιρόντ» προειδοποιεί ο Λεκορνί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προειδοποιεί για δύσκολες ώρες στη Ζιρόντ λόγω μεγάλων πυρκαγιών στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την περιοχή έχουν γίνει ξανά δυσμενείς μετά από μια προσωρινή βελτίωση, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση της πυρκαγιάς.

Η βίαιη αλλαγή των καιρικών συνθηκών έχει επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική της φωτιάς, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες» στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μαίνονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισημαίνοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων «ξαναγίνονται δυσμενείς».

«Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Ζιρόντ. Η βίαιη αλλαγή των καιρικών συνθηκών χθες άλλαξε σε βάθος τη δυναμική της φωτιάς. Μετά τη μικρή βελτίωση τη νύχτα και σήμερα το πρωί, η πρόγνωση ξαναγίνεται δυσμενής» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνεδρίαση του διυπουργικού οργάνου αντιμετώπισης κρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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