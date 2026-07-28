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«Villa Skyfall»: Η έπαυλη των 85 εκατ. δολαρίων που θα ζήλευε ο Τζέιμς Μποντ (φωτό)

Κρυφά περάσματα, αίθουσα πόκερ, γκαράζ-μουσείο και ένα σπα εμπνευσμένο από τον Αμαζόνιο συνθέτουν μια κατοικία σχεδιασμένη για να εντυπωσιάσει ακόμη και έναν δισεκατομμυριούχο

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Έπαυλη

Θα μπορούσε να αποτελεί το σκηνικό της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ. Η «Villa Skyfall», μια εντυπωσιακή έπαυλη στη Φλόριντα με κρυφά περάσματα, μυστική αίθουσα πόκερ και ανέσεις που παραπέμπουν σε κινηματογραφικό καταφύγιο πράκτορα, διατίθεται προς πώληση έναντι 85 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πλήρως επιπλωμένη κατοικία βρίσκεται στο Stone Creek Ranch, μια αυστηρά φυλασσόμενη κοινότητα στο δυτικό Ντέλρεϊ Μπιτς, η οποία έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για δισεκατομμυριούχους, διάσημους και κορυφαίους επιχειρηματίες. Σύμφωνα με το Fox News, η έπαυλη καταλαμβάνει έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και σχεδιάστηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να «αφήνει με το στόμα ανοιχτό έναν δισεκατομμυριούχο».

Έπαυλη

Σαν κινηματογραφικό καταφύγιο του Τζέιμς Μποντ

Η ονομασία «Villa Skyfall» παραπέμπει ευθέως στην ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Μποντ και η αρχιτεκτονική της ακολουθεί την ίδια λογική: κομψότητα, μυστήριο και τεχνολογία συνδυάζονται σε κάθε χώρο. Η ισόγεια κατοικία διαθέτει κρυφά περάσματα, ένα απομονωμένο σαλόνι πόκερ, γκαράζ σχεδιασμένο σαν μουσείο αυτοκινήτων και ένα πολυτελές σπα, εμπνευσμένο από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Στο κέντρο της βρίσκεται ένα επιβλητικό σαλόνι με ύψος σχεδόν 10 μέτρων, το οποίο φωτίζεται από κρυστάλλινους πολυελαίους και διακοσμείται με φωτιζόμενες επιφάνειες από όνυχα.

Έπαυλη

Η πέτρα, το ξύλο, το γυαλί, το νερό και το φως έχουν χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο να αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Έπαυλη

Πισίνα, καταρράκτες και κρυφή αίθουσα πόκερ

Στους εξωτερικούς χώρους δεσπόζει μια πισίνα μήκους περίπου 29 μέτρων, η οποία πλαισιώνεται από ιδιωτικές καμπάνες, εστίες φωτιάς και τροπικούς κήπους. Η πίσω αυλή διαθέτει επίσης καταρράκτες, δύο χαμηλότερα διαμορφωμένα καθιστικά, γιγαντοοθόνη LED και γήπεδο μπάσκετ.

Στο εσωτερικό, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι η κρυφή αίθουσα πόκερ, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα κινηματογραφικού καταφυγίου. Το γκαράζ έχει διαμορφωθεί σαν ιδιωτική γκαλερί, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να εκθέτει συλλεκτικά και πολυτελή αυτοκίνητα σαν έργα τέχνης. Η «Villa Skyfall» κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις 14 μήνες, χρόνος που θεωρείται εξαιρετικά μικρός για ένα τόσο απαιτητικό έργο.

Έπαυλη

Πηγή: skai.gr

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TAGS: έπαυλη Τζέιμς Μπόντ
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