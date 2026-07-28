Θα μπορούσε να αποτελεί το σκηνικό της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ. Η «Villa Skyfall», μια εντυπωσιακή έπαυλη στη Φλόριντα με κρυφά περάσματα, μυστική αίθουσα πόκερ και ανέσεις που παραπέμπουν σε κινηματογραφικό καταφύγιο πράκτορα, διατίθεται προς πώληση έναντι 85 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πλήρως επιπλωμένη κατοικία βρίσκεται στο Stone Creek Ranch, μια αυστηρά φυλασσόμενη κοινότητα στο δυτικό Ντέλρεϊ Μπιτς, η οποία έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για δισεκατομμυριούχους, διάσημους και κορυφαίους επιχειρηματίες. Σύμφωνα με το Fox News, η έπαυλη καταλαμβάνει έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και σχεδιάστηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να «αφήνει με το στόμα ανοιχτό έναν δισεκατομμυριούχο».

Σαν κινηματογραφικό καταφύγιο του Τζέιμς Μποντ

Η ονομασία «Villa Skyfall» παραπέμπει ευθέως στην ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Μποντ και η αρχιτεκτονική της ακολουθεί την ίδια λογική: κομψότητα, μυστήριο και τεχνολογία συνδυάζονται σε κάθε χώρο. Η ισόγεια κατοικία διαθέτει κρυφά περάσματα, ένα απομονωμένο σαλόνι πόκερ, γκαράζ σχεδιασμένο σαν μουσείο αυτοκινήτων και ένα πολυτελές σπα, εμπνευσμένο από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Inside Florida's $85M James Bond-inspired mansion built to 'make a billionaire's jaw drop' https://t.co/IEgFaMD9t0 — FOX Business (@FoxBusiness) July 27, 2026

Στο κέντρο της βρίσκεται ένα επιβλητικό σαλόνι με ύψος σχεδόν 10 μέτρων, το οποίο φωτίζεται από κρυστάλλινους πολυελαίους και διακοσμείται με φωτιζόμενες επιφάνειες από όνυχα.

Η πέτρα, το ξύλο, το γυαλί, το νερό και το φως έχουν χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο να αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Πισίνα, καταρράκτες και κρυφή αίθουσα πόκερ

Στους εξωτερικούς χώρους δεσπόζει μια πισίνα μήκους περίπου 29 μέτρων, η οποία πλαισιώνεται από ιδιωτικές καμπάνες, εστίες φωτιάς και τροπικούς κήπους. Η πίσω αυλή διαθέτει επίσης καταρράκτες, δύο χαμηλότερα διαμορφωμένα καθιστικά, γιγαντοοθόνη LED και γήπεδο μπάσκετ.

Στο εσωτερικό, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι η κρυφή αίθουσα πόκερ, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα κινηματογραφικού καταφυγίου. Το γκαράζ έχει διαμορφωθεί σαν ιδιωτική γκαλερί, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να εκθέτει συλλεκτικά και πολυτελή αυτοκίνητα σαν έργα τέχνης. Η «Villa Skyfall» κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις 14 μήνες, χρόνος που θεωρείται εξαιρετικά μικρός για ένα τόσο απαιτητικό έργο.

Πηγή: skai.gr

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