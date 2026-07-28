Δυτική Όχθη: Έγκυος απέβαλε λόγω καθυστέρησης του ασθενοφόρου σε ισραηλινό μπλόκο

Νέα ένταση προκαλεί στη Δυτική Όχθη ένα ακόμη περιστατικό που καταγγέλλουν οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες μια 28χρονη παλαιστίνια, έγκυος στον έκτο μήνα έχασε το παιδί της έπειτα από πολύωρη κράτηση και καθυστέρηση του ασθενοφόρου που τη μετέφερε σε νοσοκομείο σε ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου.

Ο ισραηλινός στρατός απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρεμπόδιση της διακομιδής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νάμπλους. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ασθενοφόρου, η γυναίκα, που υπέφερε από σοβαρή αιμορραγία, παραλήφθηκε σε κρίσιμη κατάσταση από το χωριό Καριούτ και επιχειρήθηκε η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο Ραφίντια.

Ωστόσο, λόγω των αποκλεισμών που έχουν επιβληθεί στην περιοχή, το ασθενοφόρο αναγκάστηκε να κινηθεί μέσω αγροτικών δρόμων μέχρι να φτάσει στο φυλάκιο της Αουάρτα, όπου όπως υποστηρίζουν οι διασώστες, στρατιώτες το υποχρέωσαν να σταματήσει, να σβήσει τον κινητήρα και το κράτησαν ώστε να ελέγξουν τα στοιχεία του πληρώματος για περισσότερα από 30 λεπτά.

Οι υγειονομικοί αναφέρουν ότι η γυναίκα γέννησε μέσα στο ασθενοφόρο ένα νεκρό έμβρυο, πριν τελικά επιτραπεί η διέλευση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η ασθενής εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο για τον έλεγχο της αιμορραγίας και η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε.

Η απάντηση του ισραηλινού στρατού

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) απορρίπτουν πλήρως τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ανακριβείς.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση του ασθενοφόρου στο σημείο ελέγχου της Αουάρτα και ότι δεν είχαν λάβει σχετική ενημέρωση από την Παλαιστινιακή Αρχή για το περιστατικό.

Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στη βόρεια Δυτική Όχθη

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τη Νάμπλους και άλλες περιοχές της βόρειας Δυτικής Όχθης, μετά τα πολύνεκρα επεισόδια των προηγούμενων ημερών μεταξύ εποίκων, Παλαιστινίων και ισραηλινών στρατιωτών.



Οι επιχειρήσεις συνοδεύονται από εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων, δεκάδες συλλήψεις και εφόδους σε παλαιστινιακές πόλεις και χωριά, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία δυσχεραίνουν σημαντικά την πρόσβαση ασθενών και τραυματιών σε νοσοκομεία.

Νέα ένταση στο τέμενος Αλ Άκσα

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη είσοδος χιλιάδων Ισραηλινών εποίκων στο συγκρότημα του τεμένους Αλ Άκσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, υπό ισχυρή αστυνομική προστασία, με τη συμμετοχή και του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

El terrorista israelí de extrema derecha Ben Gvir encabeza una incursión masiva en la mezquita de Al-Aqsa



«Los judíos rezan y sienten que son los legítimos propietarios aquí».



El terrorista de Israel, Itamar Ben Gvir, encabezó el jueves una incursión masiva en el complejo 🧵 pic.twitter.com/qdP9wTMYvL — aapayés (@aapayes) July 24, 2026

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εβραϊκή ημέρα πένθους Tisha B'Av και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ιορδανία, την Παλαιστινιακή Αρχή και αραβικές χώρες, οι οποίες κατηγόρησαν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι παραβιάζει το μακροχρόνιο καθεστώς που διέπει τον ιερό χώρο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, καταγράφηκαν προσευχές Εβραίων επισκεπτών, ανάρτηση ισραηλινών σημαιών και συνθήματα μέσα στον χώρο, γεγονός που θεωρήθηκε ιδιαίτερα προκλητικό.

Η βία στη Δυτική Όχθη συνεχίζει να κλιμακώνεται

Η κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Όχθη παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Μετά τα αιματηρά επεισόδια στην περιοχή Τελ, κοντά στη Νάμπλους, όπου έχασαν τη ζωή τους Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, ακολούθησαν νέες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, συλλήψεις δεκάδων υπόπτων και επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακές κοινότητες.

Ο ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η αύξηση της βίας των εποίκων, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κατάσταση, ενώ εντείνουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



Πηγή: skai.gr

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