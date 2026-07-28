Η Φινλανδία έκλεισε σήμερα Τρίτη τμήμα του εναέριου χώρου στα νότια παράλιά της, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, εξαιτίας του κινδύνου από ανεξέλεγκτα drones, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν περιορισμοί και στη θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση των Φινλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων στην πλατφόρμα Χ.

Οι φινλανδικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό ή για την προέλευση της απειλής των drones.

Πηγή: skai.gr

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