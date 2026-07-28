Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Παρόντες στο εδώλιο τέσσερις κατηγορούμενοι: οι Ιωάννης Παλαιοθόδωρος, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης, Παύλος Κουζής.

Το δικαστήριο ομόφωνα:

Απορρίπτει το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απορρίπτει ένσταση απαράδεκτου ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 30ο κατηγορούμενο

Απορρίπτει αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας

Απορρίπτει ενστάσεις ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας

Απορρίπτει αίτημα αναβολής αναστολής κατά άρθρο 59 ΚΠΔ

Για όλα τα άλλα επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας, οπότε δεν μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο.

Η εισαγγελέας άρχισε να απαγγέλει το κατηγορητήριο για κάθε έναν από τους 36 κατηγορούμενους.

Πηγή: skai.gr

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