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Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν – Ανακοινώνεται μέσα στη μέρα

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να επισημοποιηθεί ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας

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Ζιντάν

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας αναμένεται ν’ ανακοινώσει τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας.

Ο «Ζιζού» στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε πάρει και το Euro του 2000, χάρη στο γκολ του Νταβίντ Τρεζεγκέ!

Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα «σκάσει» η ανακοίνωση για τη νέα εποχή της Γαλλίας μετά το πολύ μεγάλο κεφάλαιο με τον Ντεσάν, ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα το Παγκόσμιο του 2018, έφτασε στον τελικό του ’22 και φέτος στον μικρό τελικό…

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γαλλία
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