Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας αναμένεται ν’ ανακοινώσει τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας.

Ο «Ζιζού» στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε πάρει και το Euro του 2000, χάρη στο γκολ του Νταβίντ Τρεζεγκέ!

Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα «σκάσει» η ανακοίνωση για τη νέα εποχή της Γαλλίας μετά το πολύ μεγάλο κεφάλαιο με τον Ντεσάν, ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα το Παγκόσμιο του 2018, έφτασε στον τελικό του ’22 και φέτος στον μικρό τελικό…

La Fédération française de football devrait officialiser le nom de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France https://t.co/4ZYzWNdyNb — Europe 1 (@Europe1) July 28, 2026

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