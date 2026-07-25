Mακρόν για καταστροφικές πυρκαγιές: Θα ανοικοδομήσουμε, θα είμαστε παρόντες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X την ανοικοδόμηση και την επίμονη παρουσία σε περιοχές της Γαλλίας που έχουν πληγεί από σφοδρές πυρκαγιές, κυρίως στη Ζιρόντ και τη Λαντ.

Περίπου 200.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων και τουριστών, έχουν εκκενωθεί από κοινοτητες στην περιοχή λόγω των πυρκαγιών, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν στα 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας καλεί σε περιορισμό των σιδηροδρομικών και οδικών μετακινήσεων στην περιοχή, με το αεροδρόμιο του Μπορντό να λειτουργεί κανονικά αλλά με διαταραχές στα δρομολόγια τρένων και λεωφορείων προς αυτό.

«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες τη Γαλλία, ιδίως το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», εξήρε επίσης ο αρχηγός του κράτους. Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας από τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλύματά περίπου 200.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.

«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.

Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.

«Είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι πανικοβληθήκαμε. Μετά, λάβαμε ένα μήνυμα που μας έλεγε να ετοιμαστούμε, να πάρουμε ό,τι πολύτιμο μπορούσαμε να μεταφέρουμε, ό,τι ήταν σημαντικό. Πήρα τη γάτα μου και έφυγα» είπε η 60χρονη Ροντίκα από την κωμόπολη Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, λόγω των καπνών. «Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτες, να φοράτε μάσκα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Στη Ζιρόντ της Γαλλίας πάντως, οι αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους, σε τομείς που θεωρείται ότι «έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ζιλ Κλαβρέλ. Η επιστροφή θα ξεκινήσει στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) και αφορά την πόλη Μπισκαρός, μολονότι η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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