Οι ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 22χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 22χρονου για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος, εντοπίσθηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο βραδινές ώρες χθες (27-07-2026) στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης (ύψος Γερακαρού), όπου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με το όχημα του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν 3 αλλοδαποί, δύο εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εισήλθαν παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου με προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

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