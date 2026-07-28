Επαφές Ιράν με Σαουδική Αραβία και Ομάν για την ασφάλεια στο Ορμούζ

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στο Ομάν και τη Σαουδική Αραβία είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναφορικά με τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κατά τις συνομιλίες του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, και τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, οι διπλωμάτες «εξέτασαν τις τελευταίες διμερείς και περιφερειακές εξελίξεις».

Παράλληλα, «υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και προώθησης κοινών διπλωματικών προσπαθειών για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή και την αντιμετώπιση της ανασφάλειας που έχει επιβληθεί στο Στενό του Ορμούζ από τις επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με το IRNA.



Πηγή: skai.gr

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