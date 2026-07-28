Ρωσία: «Πλήξαμε δύο ουκρανικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα», λέει το υπουργείο Άμυνας

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο ουκρανικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ των οποίων ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) που μετέφερε στρατιωτικό υλικό, καθώς και ένα ακόμη σκάφος στο λιμάνι του Μικολάιβ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σήμερα Τρίτη.

Το Κρεμλίνο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά από το πεδίο των επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.