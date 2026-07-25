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Γερμανία: 2 νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε στέγη σπιτιού- Συγκλονιστικά καρέ από το σημείο της τραγωδίας

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό, τουριστικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη στέγη ενός σπιτιού, στη βορειοδυτική Γερμανία

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Γερμανία: Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη σκοτώθηκαν στη συντριβή μικρού τουριστικού αεροσκάφους στη βορειοδυτική Γερμανία.
  • Το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.
  • Η αστυνομία, που αρχικά ανέφερε έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό, τουριστικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη στέγη ενός σπιτιού, στη βορειοδυτική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ελαφρύ αεροπλάνο κατέπεσε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.

Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.

 Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Γερμανία Συντριβή αεροσκάφους αεροπορικό δυστύχημα Νεκροί σπίτι
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