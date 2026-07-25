Γερμανία: Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη σκοτώθηκαν στη συντριβή μικρού τουριστικού αεροσκάφους στη βορειοδυτική Γερμανία.

Το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.

Η αστυνομία, που αρχικά ανέφερε έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό, τουριστικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη στέγη ενός σπιτιού, στη βορειοδυτική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

A small plane crashes into a house in Germany, leaving at least one person dead in the northern German state of Lower Saxony on Saturday. pic.twitter.com/oVx8N8yJld — VIVERO del bosque (@viverodelbosque) July 25, 2026

Το ελαφρύ αεροπλάνο κατέπεσε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.

🚨🇩🇪 BREAKING : Plane CRASHES into a house in northern Germany.



casualties with 1 DEAD and 1 MISSING . pic.twitter.com/PXEbKQ4Cge — World Updates (@Updatesofwworld) July 25, 2026

Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.

🚨🇩🇪 Small Plane Crashes Into House in Germany



A Tecnam single-engine light aircraft carrying 2 people crashed into a residential home in Ganderkesee, Lower Saxony, west of Bremen, 1 killed



The plane tore through the roof#yağmur Brandstiftung #reeonn #trans #久保史緒里ANN pic.twitter.com/Uj7wKda1Ci — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) July 25, 2026

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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