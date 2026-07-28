Αριάνα Γκράντε: Χάκερ έκλεψαν ακυκλοφόρητα τραγούδια της

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η Αριάνα Γκράντε, καταγγέλλοντας ότι χάκερ παραβίασαν προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς παραγωγών και φωτογράφων με τους οποίους συνεργάζεται και απέκτησαν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο ακυκλοφόρητου υλικού.

Οι δράστες φέρονται να απέκτησαν τραγούδια, ηχογραφήσεις, βίντεο και φωτογραφίες της Γκράντε που δεν προορίζονταν για δημοσιοποίηση. Μέρος του υλικού φέρεται στη συνέχεια να διατέθηκε προς πώληση στο dark web έναντι σημαντικών χρηματικών ποσών.

Ariana Grande Sues Over Yearslong Hacking Campaign Targeting Inner Circle https://t.co/4LdKO7B4FE — The Hollywood Reporter (@THR) July 27, 2026

Διέρρευσαν 45 τραγούδια μέσα σε έναν χρόνο

Στην αγωγή αναφέρεται ότι μόνο μέσα στο 2023 οι χάκερ έκλεψαν και διέρρευσαν 45 ακυκλοφόρητα τραγούδια της Αριάνα Γκράντε. «Από το μουσικό της ντεμπούτο, το 2011, έχουν σημειωθεί εκατοντάδες παρόμοιες διαρροές», υποστηρίζεται στα δικαστικά έγγραφα.

Η πιο πρόσφατη παραβίαση φέρεται να σημειώθηκε το 2024, ενώ η τραγουδίστρια ζητά μέσω της δικαστικής διαδικασίας να αποκαλυφθούν τα πραγματικά στοιχεία των δραστών. Η αγωγή κάνει λόγο για «κακόβουλη παραβίαση» της ιδιωτικής ζωής της Γκράντε, καθώς το υλικό είχε δημιουργηθεί για επαγγελματικούς ή προσωπικούς σκοπούς και δεν προοριζόταν να φτάσει στο κοινό.

Τα αρχεία πωλούνταν στο dark web

Οι άγνωστοι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά τα κλεμμένα αρχεία, διαθέτοντάς τα προς πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες και αγορές του dark web.

Σύμφωνα με την πλευρά της Γκράντε, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την παραβίαση της προσωπικής της ζωής, αλλά και την αφαίρεση του δικαιώματός της να αποφασίζει πότε και με ποιον τρόπο θα παρουσιάζεται η δουλειά της στο κοινό. Πρόσωπο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας δήλωσε στο «People» ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποσκοπεί στο να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε αντίστοιχες επιθέσεις στο μέλλον.

Ariana Grande has filed a lawsuit against anonymous hackers, claiming that they gained backdoor access to devices that led to the leak of unreleased songs and footage from recording sessions and music videos.



Grande is suing unnamed John Does to “uncover the identities of these… pic.twitter.com/Uh7SXaPULf — Variety (@Variety) July 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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