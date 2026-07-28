Ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο άμεσης έκδοσης στην Ελλάδα του φερόμενου αρχηγού εγκληματικής ομάδας και ηθικού αυτουργού εκτελέσεων μελών της λεγόμενης «Greek Mafia», γνωστού ως «Έντικ», εμφανίστηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ποινικολόγος Θανάσης Καραγιάννης, μετά τη σύλληψή του στο Ντουμπάι.

Όπως επισήμανε, η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικές νομικές δυσκολίες και είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια μακρά δικαστική διαδικασία.

«Έχει ζητηθεί ήδη μία φορά και έχει απορριφθεί η έκδοσή του, άρα υπάρχει ένα νομικό προηγούμενο και το Ντουμπάι μπορεί να απορρίψει εκ νέου το ελληνικό αίτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς «τη μεταφορά του έχει ζητήσει και η Ρωσία, αφού ο "Έντικ" διαθέτει διπλή υπηκοότητα».

«Δεν είναι τόσο απλό. Η διαδικασία θα κρατήσει αρκετό καιρό και, ακόμη κι αν αποφασιστεί η έκδοσή του, θα πρέπει να φανεί αν το Ντουμπάι θα δώσει προτεραιότητα στην Ελλάδα ή στη Ρωσία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα έχει ήδη ενημερώσει την Αθήνα πως θα καταθέσει σχετικό αίτημα.

Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε ότι κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικές διαδικασίες στις υποθέσεις έκδοσης.

«Ακόμη και στην Ελλάδα, ένα αίτημα έκδοσης μπορεί να διαρκέσει από έναν έως και έξι μήνες. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις διαδικασίες της δικαιοσύνης στο Ντουμπάι», είπε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι υπάρχει ήδη προηγούμενη απόρριψη ελληνικού αιτήματος, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες νομικές δυσκολίες.

Αναφερόμενος στους πιθανούς λόγους για τους οποίους το Ντουμπάι είχε απορρίψει στο παρελθόν το αίτημα έκδοσης, ο ποινικολόγος εξήγησε ότι αυτοί μπορεί να είναι πολλοί.

«Θα μπορούσε να είναι η διπλή υπηκοότητα. Θα μπορούσε να είναι ότι το Ντουμπάι θεωρεί πως κινδυνεύει στην Ελλάδα. Έχουμε δει ακόμη και ευρωπαϊκές χώρες να αρνούνται εκδόσεις προς την Ελλάδα, επικαλούμενες τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές», ανέφερε.

Ο Θανάσης Καραγιάννης σημείωσε ακόμη ότι ο «Έντικ» εμφανίζεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

«Φαίνεται να είναι ένα πρόσωπο που μπλέκεται σε πάρα πολλές υποθέσεις. Βέβαια, πολλές φορές κάποιος εμπλέκεται σε πέντε και τελικά του αποδίδονται άλλες δέκα. Άρα χρειάζεται προσοχή», σχολίασε.

«Εντύπωση προκαλεί ότι οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση»

Ο ποινικολόγος στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη είχε πραγματοποιηθεί περίπου δύο εβδομάδες πριν ενημερωθούν επίσημα οι ελληνικές αρχές.

«Μου κάνει εντύπωση ότι συνελήφθη πριν από περίπου 15 ημέρες και οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν πολύ αργότερα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να συλλάβουν, αλλά δεν μπορούσαν επειδή βρισκόταν στο Ντουμπάι», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, «η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε σύλληψη σε ξένο έδαφος, ιδιαίτερα σε χώρα με την οποία δεν υπάρχει άμεση δικαστική συνεργασία».

Ο «Έντικ», που σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και ηθικός αυτουργός σε εκτελέσεις μελών της λεγόμενης «Greek Mafia», συνελήφθη στο Ντουμπάι μαζί με τον φερόμενο υπαρχηγό του, γνωστό ως «Λεωνίδα», κατόπιν ελληνικών ενταλμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν αίτημα προς το Ντουμπάι, ζητώντας, σε περίπτωση έκδοσης, να παραδοθεί στη Ρωσία και όχι στην Ελλάδα ή την Κύπρο, επικαλούμενες τη ρωσική υπηκοότητά του.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ο «Έντικ» φέρεται να είναι ο εντολέας της δολοφονίας τουλάχιστον 4 μελών της «Greek Mafia», ενώ ο άμεσος συνεργάτης του «Λεωνίδας» κατηγορείται για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου («Θείος Τζο»), του Βασίλη Ρουμπέτη («Ράμπο») και του Διονύση Μουζακίτη («Νιόνιου»).

Πηγή: skai.gr

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