Φωτιά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drones

Στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων η ρωσική πόλη Αστραχάν - Στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές

Drones

Επιδρομή ουκρανικών drones έβαλε στο στόχαστρο τη νύχτα ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές στη ρωσική περιφέρεια Αστραχάν (νότια), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, ο Ιγκόρ Μπάμπουσκιν, μέσω Telegram.

«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο κ. Μπάμπουσκιν. Δεν διευκρίνισε ποια ή τι είδους υποδομή έχει πάρει φωτιά

Περιορίστηκε να αναφέρει πως ο άνθρωπος που τραυματίστηκε διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

