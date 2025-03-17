Επιδρομή ουκρανικών drones έβαλε στο στόχαστρο τη νύχτα ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές στη ρωσική περιφέρεια Αστραχάν (νότια), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, ο Ιγκόρ Μπάμπουσκιν, μέσω Telegram.

«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο κ. Μπάμπουσκιν. Δεν διευκρίνισε ποια ή τι είδους υποδομή έχει πάρει φωτιά.

Περιορίστηκε να αναφέρει πως ο άνθρωπος που τραυματίστηκε διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.