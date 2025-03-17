Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Τραμπ θα μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν Τρίτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα συζητήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το ουκρανικό, υπαινισσόμενος πρόοδο.

«Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Πούτιν (αύριο) Τρίτη. Έγινε πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, θα δούμε εάν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, ίσως την Τρίτη», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν καθώς επέστρεφε στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον από τη Φλόριντα με το Air Force One.

«Θα δούμε αν μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο (στην Ουκρανία). Ίσως να μπορούμε, ίσως να μην μπορούμε, αλλά νομίζω πως έχουμε πολύ καλή πιθανότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι «το εδαφικό και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αποτελούν μέρος της συζήτησης για το τέλος του πολέμου».



Η συνομιλία των δύο ηγετών θα μπορούσε να αποτελέσει κομβικό σημείο στη σύγκρουση σημειώνει το AP.



Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τη σύγκλιση του Τραμπ με τον Πούτιν και τη σκληροπυρηνική του στάση απέναντι στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη κριτική όταν επισκέφθηκε το Οβάλ Γραφείο πριν από δύο εβδομάδες περίπου.



Αν και η Ρωσία απέτυχε στον αρχικό της στόχο να ανατρέψει την Ουκρανία με την εισβολή της πριν από τρία χρόνια, εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλες περιοχές της χώρας, και σημειώνει πρόοδο στο εδαφικό τόσο στο Κουρσκ όσο και στην ανατολική Ουκρανία.



