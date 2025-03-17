Πέθανε σε ηλικία μόλις 43 ετών η Βέλγα ηθοποιός Εμιλί Ντεκέν, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Gustave Roussy, σε προάστιο του Παρισιού.

Η ηθοποιός πέθανε από τις επιπλοκές σπάνιου καρκίνου, όπως ενημέρωσαν η οικογένειά της και η καλλιτεχνική πράκτοράς της Ντανιέλ Γκεν το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ίδια είχε αποκαλύψει τον Οκτώβριο του 2023 πως έπασχε από καρκίνο του ενδοκρινικού συστήματος, που είχε διαγνωστεί δυο μήνες νωρίτερα, και αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό και το θεατρικό σανίδι έκτοτε.

«Τι σκληρός αγώνας! Και δεν τον επιλέγουμε...», συνόψιζε η ηθοποιός μέσω Instagram την 4η Φεβρουαρίου, παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Τον Δεκέμβριο, δήλωνε στο TF1 πως έδινε μάχη με αρρώστια ολοένα πιο επιθετική, που σήμαινε πως «δεν θα ζούσε όσο προβλεπόταν». Βρισκόταν αντιμέτωπη με υποτροπή, έπειτα από ύφεση.

Ο καρκίνος της ήταν κακοήθης όγκος στον επινεφρίδιο αδένα — η πρόγνωση είναι πιο δυσοίωνη όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος.

Γεννημένη την 29η Αυγούστου 1981, η Εμιλί Ντεκέν αποκαλύφθηκε στο κοινό μόλις στα 18 της χρόνια, πρωταγωνιστώντας στο φιλμ «Rosetta» των αδελφών Νταρντέν, που της χάρισε το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών το 1999.

Ενσάρκωσε ρόλους σε άλλες σχεδόν 50 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «La fille du RER» (2009), «À perdre la raison» (2012), που της εξασφάλισε δεύτερη διάκριση στις Κάννες —στην κατηγορία Un certain regard—, «Pas son genre» (2014), και το «Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait», για την οποία έλαβε Σεζάρ Β΄ Γυναικείου ρόλου το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

