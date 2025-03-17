Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο - «Ανταποδώσαμε πυρά» λένε οι IDF

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ο στρατός ανταπέδωσε πυρά από τον Λίβανο χθες Κυριακή, ενώ οι λιβανικές αρχές και επίσημο μέσο ενημέρωσης έκαναν λόγο για 4 νεκρούς σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (...) στην κοινότητα Αϊνάτα προκάλεσε τον θάνατο δυο ανθρώπων», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, κατά το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανέφερε αργότερα πως οι δυνάμεις του στοχοποίησαν την Αϊνάτα επειδή «αδέσποτη σφαίρα προερχόμενη από την κηδεία μέλους της Χεζμπολάχ» χτύπησε το παρμπρίζ αυτοκινήτου στην κοινότητα Αβιβίμ, στο βόρειο Ισραήλ.

«Δεν θα επιτρέψουμε πυρά από το λιβανικό έδαφος εναντίον κοινοτήτων του (ισραηλινού) βορρά, θα αντιδρούμε σθεναρά σε κάθε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

⭕️Earlier today, a gunshot hit on a parked vehicle was identified in the area of Avivim. No injuries were reported.



The shot most likely originated from Lebanese territory. IDF troops are scanning the area and the incident is under review.



Any fire toward Israel from Lebanese… pic.twitter.com/oYCRroXrVS — Israel Defense Forces (@IDF) March 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως σφαίρα «πέτυχε όχημα σταθμευμένο στην περιοχή της Αβιβίμ χωρίς να προκαλέσει τραυματισμό» και κατά πάσα πιθανότητα προερχόταν από το έδαφος του Λιβάνου, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος την 27η Νοεμβρίου στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.

Κάθε σφαίρα που βάλλεται από το έδαφος του Λιβάνου εναντίον του Ισραήλ αποτελεί «παραβίαση της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε νωρίτερα χθες ότι πλήγμα ισραηλινού drone πριν από τα ξημερώματα στοχοποίησε όχημα κοντά στη Γιατέρ, στην περιοχή του Μπιντ Τζμπάιλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί «ένας πολίτης και να τραυματιστεί άλλος ένας».

Σύμφωνα με το ANI, ακόμη ένα πλήγμα ισραηλινού drone έπληξε «όχημα στην πόλη Μαΐς αλ Τζάμπαλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο».

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε χθες ότι «εξάλειψε δυο τρομοκράτες της Χεζμπολάχ (...) που συμμετείχαν στην οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων».

Προχθές Σάββατο, ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «έπληξε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που συμμετείχε σε τρομοκρατική δραστηριότητα» στην περιοχή Κφαρ Κίλα.

Την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολάχ, σύμμαχή της, άνοιξε δεύτερο μέτωπο, αρχίζοντας να εκτοξεύει ρουκέτες και να εξαπολύει drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη την 27η Νοεμβρίου έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου. Όμως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν συχνά αεροπορικά πλήγματα στη λιβανική επικράτεια κι οι δυο πλευρές δεν έχουν πάψει να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της εύθραυστης ανακωχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

