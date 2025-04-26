Συνάντηση Ζελένκσι με Μακρόν και Στάρμερ στη Ρώμη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη Ρώμη, μετά την τελετή της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σύμπιχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού, ο Κιρ Στάρμερ συζήτησαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη θετική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία,

Ο Στάρμερ και ο Ζελένσκι συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά με διεθνείς εταίρους για την προώθηση των επόμενων σταδίων του σχεδιασμού.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να έχουν νέα επικοινωνία το συντομότερο δυνατό.

