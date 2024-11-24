Πυραυλικό «ΟΚ» στο Κίεβο και από τη Γαλλία

Η Γαλλία συναινεί στην χρήση από την Ουκρανία δικών της πυραύλων εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος ξεκαθάρισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ζαν Νοελ Μπαρό προκαλώντας εκ νέου απειλητικά σχόλια από την πλευρά της Μόσχας. Έτσι μετά τις ΗΠΑ και την Μεγάλη Βρετανία γίνεται η τρίτη κατά σειρά χώρα που επιτρέπει κάτι τέτοιο στο «πλαίσιο της αυτοάμυνας», όπως διευκρίνισε ο Γάλλος πολιτικός, εκφράζοντας ουσιαστικά την άποψη του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Αυξάνεται η πίεση στη Γερμανία

Η δήλωση αυτή έγινε στο BBC για προφανείς λόγους και ενώ η… τέταρτη της παρέας, Γερμανία, δείχνει να κινείται έστω δειλά ή έστω σιωπηρά προς την αντίστοιχη κατεύθυνση, με την σχετική πίεση προς τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να συμφωνήσει με την εκτόξευση αντίστοιχων συστημάτων τύπου Taurus να αυξάνεται καθημερινά. Ο κύριος Μπαρό απέφυγε να διευκρινίσει αν τέτοια χρήση έχει ήδη γίνει, καθώς η Ουκρανία μετά το αρχικό «ΟΚ» των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει να εκτοξεύει πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς, συγκεκριμένα τους ATACMS από τις ΗΠΑ και τους τύπου Storm Shadow από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πάγια θέση μας» λένε οι Γάλλοι

Για τον Γάλλο υπουργό η απόφαση αυτή δεν είναι καινούργια σε ό,τι αφορά την ουσία της, αφού η στήριξη στα «αμυντικά μέτρα» της Ουκρανίας είναι δεδομένη και απαρέγκλιτη. Εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη δηλώσει κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Γερμανία τον Μάιο ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να εξουδετερώνει τους ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους, που εμπλέκονται άμεσα σε επιχειρήσεις κατά του εδάφους της. «Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Γάλλοι στρατιώτες στο μέτωπο;

Στο ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με τους υπαινιγμούς του Εμμανουέλ Μακρόν για συμμετοχή Γάλλων στρατιωτών στο πεδίο του πολέμου, ο Μπαρό απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ερμηνεία: «Αυτό που είπε ο Πρόεδρος Μακρόν είναι ότι δεν πρέπει να θέτουμε και να εκφράζουμε κόκκινες γραμμές. Θα πρέπει να διατηρήσουμε μια στρατηγική ασάφεια, έτσι ώστε να μην πούμε τι οφείλουμε ή τι δεν οφείλουμε να κάνουμε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν απορρίπτουμε καμία επιλογή δημοσίως».

Βρετανία-Γαλλία βαδίζουν μαζί

Τον Ιούλιο του 2023, η Γαλλία ένωσε τις δυνάμεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο για να αρχίσει να προμηθεύει την Ουκρανία με πυραύλους Storm Shadow - η γαλλική ονομασία για τους πανομοιότυπους πυραύλους είναι Scalp. Τώρα προφανώς το Παρίσι στέλνει ξανά ένα μήνυμα ομοψυχίας προς το Λονδίνο, αλλά καλεί εμμέσως και το Βερολίνο να ξεπεράσει τους ενδοιασμούς του. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις αμερικανικές εκλογές είχαν συναντηθεί στη γερμανική πρωτεύουσα για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία οι Τζο Μπάιντεν, Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Όλαφ Σολτς. Μόνο ο τελευταίος δεν έχει πλέον δώσει το πράσινο φως για χτυπήματα μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Δηλητηριώδη σχόλια από Μόσχα

Η Μόσχα επέκρινε έντονα τα σχόλια του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών. Η έγκριση της χρήσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας δεν αποτελεί στήριξη για την Ουκρανία, αλλά μάλλον θανατηφόρο χτύπημα για τη χώρα, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Ως γνωστόν ο Βλάντιμιρ Πούτιν θεωρεί τέτοια πλήγματα ως ευθεία ανάμιξη της δυτικής Συμμαχίας στον πόλεμο και έχει απειλήσει με τις «δέουσες συνέπειες».

Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος;

Στο ερώτημα του Βρετανού δημοσιογράφου για το ποιες είναι οι προοπτικές μιας ειρηνικής κατάληξης μέσω διαπραγματεύσεων, από τη στιγμή που ο πρόεδρος Ζελένσκι αρνείται κάτι τέτοιο, ο Γάλλος ΥΠΕΞ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση:



«Πιστεύω ότι μέχρι οι Ουκρανοί να αποφασίσουν ότι έχει έρθει η στιγμή για ειρήνη, η μόνη ευθύνη μας είναι να τους υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να τους δώσουμε το ισχυρότερο δυνατό χέρι βοηθείας. Η Ευρώπη θα πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της, προκειμένου να διασφαλίσει και να υποστηρίξει την ασφάλειά της σε έναν κόσμο, που δεν θα μοιάζει με τον κόσμο που γνωρίζαμε πριν από την έναρξη αυτού του επιθετικού πολέμου. Αυτό σημαίνει ισχυρότερη συνεργασία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Δεδομένου του κόσμου στον οποίο ζούμε, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από πλευράς άμυνας. Φυσικά, θα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις».



Πηγές: BBC, ARD

