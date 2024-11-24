Τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν στην Ισπανία για την δολοφονία, με ομοφοβικά κίνητρα, ενός 24χρονου βοηθού νοσηλευτή, μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα και στο εξωτερικό.

Ο Σαμουέλ Λουίθ πέθανε στο νοσοκομείο αφού δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ανδρών έξω από ένα νάιτ κλαμπ στη Α Κορούνια, στην περιφέρεια της Γαλικίας, τον Ιούλιο του 2021.

Οι Ντιέγκο Μοντάνια, Αλεχάντρο Φρέιρε και Κάιο Αμαράλ κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και ο Αλεχάντρο Μίγκεθ για συνέργεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μοντάνια, ο επικεφαλής της ομάδας, συμπέρανε ότι ο Λουίθ ήταν ομοφυλόφιλος λόγω του τρόπου ομιλίας και του ντυσίματός του, φώναζε ομοφοβικές προσβολές εναντίον του πριν από την επίθεση και αμέσως μετά έκανε ομοφοβικά σχόλια στους συγκατηγορουμένους του.

«Σήμερα, τέσσερις δράστες καταδικάστηκαν για τον φόνο του Σαμουέλ Λουίθ. Ας μην στρέψουμε το βλέμμα αλλού: η φοβία για τους ΛΟΑΤΚΙ που σκοτώνει ξεκινά με σχόλια ή "αστεία" μίσους που είναι επιζήμια και πρέπει να σταματήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρώην υπουργός Ισότητας Ιρένε Μοντέρο.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν πέντε ημέρες διαβουλεύσεων, διάστημα ασυνήθιστα μεγάλο, για να εκδώσουν την ετυμηγορία τους, έπειτα από τη δίκη που κράτησε περίπου τέσσερις εβδομάδες. Οι ποινές θα ανακοινωθούν αργότερα. Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθούν ποινές κάθειρξης 23-27 ετών.

Περίπου 364 εγκλήματα μίσους σχετιζόμενα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του θύματος καταγράφηκαν στην Ισπανία το 2023 και έγιναν 184 συλλήψεις, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των εγκλημάτων μίσους καταγγέλλεται στις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.