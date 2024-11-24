Λογαριασμός
Τουρκία: Kινητήρας ρωσικού αεροπλάνου έπιασε φωτιά μετά την προσγείωσή του -Δείτε βίντεο

Μετά την προσγείωση ενός ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Αττάλεια, ο κινητήρας του πήρε φωτιά, σύμφωνα με το Airport Haber.

Ο κινητήρας ενός ρωσικής κατασκευής επιβατικού αεροσκάφους τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττάλεια στην Τουρκία, ανέφερε ο ιστότοπος Airport Haber.

 

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον ιστότοπο δείχνει τις ομάδες αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων να σπεύδουν στο σημείο ενώ φλόγες και καπνός βγαίνουν από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αεροσκάφος είναι ένα Sukhoi Superjet με δυνατότητα μεταφοράς 100 επιβατών και προερχόταν από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

Με βάση τον ιστότοπο του αεροδρομίου, ένα αεροσκάφος της εταιρείας Azimuth Airlines που είχε αναχωρήσει από το Σότσι προσγειώθηκε στις 20.25 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

