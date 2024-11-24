Ο κινητήρας ενός ρωσικής κατασκευής επιβατικού αεροσκάφους τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττάλεια στην Τουρκία, ανέφερε ο ιστότοπος Airport Haber.

Antalya Havalimanı’nda, Rus havayolu şirketi Azimuth’a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında, inişin ardından motor yangını çıktı. pic.twitter.com/pVtDcXgIoc — AirportHaber (@AirportHaber) November 24, 2024

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον ιστότοπο δείχνει τις ομάδες αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων να σπεύδουν στο σημείο ενώ φλόγες και καπνός βγαίνουν από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αεροσκάφος είναι ένα Sukhoi Superjet με δυνατότητα μεταφοράς 100 επιβατών και προερχόταν από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

#SONDAKİKA Antalya Havalimanı’nda korku dolu anlar. Yolcu uçağında yangın çıktı. pic.twitter.com/Y4jJBGNZ6a — 24 TV (@yirmidorttv) November 24, 2024

Με βάση τον ιστότοπο του αεροδρομίου, ένα αεροσκάφος της εταιρείας Azimuth Airlines που είχε αναχωρήσει από το Σότσι προσγειώθηκε στις 20.25 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

