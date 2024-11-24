«Το Ισραήλ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποδώσει ευθύνες σε αυτούς που προκάλεσαν τον θάνατο του Ισραηλινομολδαβού ραβίνου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε αυτούς που τους έστειλαν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμιν Νετανιάχου.

Το Ιράν απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται στη δολοφονία του Ισραηλινού ραβίνου Ζβι Κόγκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε η πρεσβεία του Ιράν στο Άμπου Ντάμπι στο Reuters.

Αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η σορός του Ισραηλινού πολίτη που δολοφονήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ελπίζουμε ότι θα επαναπατριστεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα.

Το σώμα του ραβίνου Zvi Kogan, 28 ετών, βρέθηκε την Κυριακή, αφού δηλώθηκε η εξαφάνισή του την Πέμπτη.

Ερωτηθείς πότε η σορός θα επαναπατριστεί στο Ισραήλ, ο αξιωματούχος είπε «ελπίζω αύριο, αλλά δεν επιβεβαιώνεται».

Τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι συνέλαβαν τρεις υπόπτους σε σχέση με τη δολοφονία.

Πηγή: skai.gr

