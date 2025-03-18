Σχεδόν 13.000 Σύροι έχουν φύγει προς Λίβανο για να γλυτώσουν από σφαγές

Σχεδόν 13.000 Σύροι εγκατέλειψαν τη χώρα τους προς το βόρειο τμήμα του γειτονικού Λιβάνου εξαιτίας των σφαγών που διαπράχθηκαν στη συριακή πλευρά, στις αρχές Μαρτίου, έγινε σήμερα γνωστό από τις λιβανικές αρχές.

Σύμφωνα με μία έκθεση που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών κατέγραψε την άφιξη 12.798 Σύρων, σε 23 περιοχές στο κυβερνείο Ακάρ, όπου διαμένουν σε οικογένειες ή σε υπόστεγα.

Οι εντάσεις στο δυτικό τμήμα της Συρίας ξεκίνησαν την 6η Μαρτίου σε ένα χωριό πλειονότητας Αλαουιτών στην επαρχία Λατάκεια, μετά τη σύλληψη ενός ανθρώπου τον οποίο αναζητούσαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Συγκρούσεις ξέσπασαν όταν ένοπλοι άνδρες της μειονότητας των Αλουιτών μουσουλμάνων, τους οποίους οι αρχές χαρακτηρίζουν πιστούς υποστηρικτές του Μπασάρ αλ Άσαντ, άνοιξαν πυρ εναντίον θέσεων των δυνάμεων ασφαλείας.

Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν στις σφαγές που διαπράχθηκαν στο περιθώριο αυτών των συγκρούσεων, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 1.500 αμάχους, στην πλειονότητά τους Αλαουίτες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χιλιάδες κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίν, την ώρα που εκατοντάδες οικογένειες διέφυγαν προς τον βόρειο Λίβανο.

Οι λιβανικές αρχές προειδοποίησαν για τη «μεγάλη αύξηση» του αριθμού των προσφύγων που έφθασαν σε χωριά του Ακάρ.

Αυτή η κατάσταση θέτει «πολυάριθμες προκλήσεις, ιδίως στο θέμα της διαμονής, της προμήθειας τροφίμων και απαραίτητων υπηρεσιών υγείας» κι ενώ οι δήμοι και οι κοινότητες υποδοχής έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένους πόρους, σύμφωνα με το Σώμα Διαχείρισης Καταστροφών.

Ο Λίβανος φιλοξενεί ήδη, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, 1,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, εκ των οποίων 755.426 έχουν ήδη καταγραφεί από τον ΟΗΕ. Έφυγαν για να γλυτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε στη Συρία το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

