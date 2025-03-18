Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν νέα επίθεση, την τρίτη κατά σειρά, εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αντίποινα για τη σειρά βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο υεμενίτικο έδαφος.

«Τις τελευταίες ώρες, οι υεμενίτικες ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν με επιτυχία το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry Truman στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα με δυο πυραύλους κρουζ και δυο drones» και επίσης «στοχοποίησαν αμερικανικό αντιτορπιλικό με πύραυλο κρουζ και δυο drones», ανέφερε το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση στους ισχυρισμούς αυτούς από αμερικανικής πλευράς ως τώρα.

Η νέα επίθεση ακολουθεί σειρά αμερικανικών πληγμάτων στην Υεμένη με τουλάχιστον 53 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, και άλλους 98 τραυματίες, σύμφωνα με το κίνημα. Σκοτώθηκαν πολλοί ηγέτες των σιιτών ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, σύμφωνα με την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.