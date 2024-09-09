Ασύλληπτος για τρίτη ημέρα παραμένει ο άνδρας που άνοιξε πυρ αργά τη νύχτα του Σαββάτου εναντίον διερχόμενων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75 στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή της μικρής Λόντον, με 8.000 κατοίκους, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Ο δράστης, ο 32χρονος Τζόζεφ Κάουτς διαφεύγει τη σύλληψη μέχρι στιγμής και οι αρχές των θεωρούν «οπλισμένο και επικίνδυνο.

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμένο του εξελίσσεται στην αγροτική κακοτράχαλη, λοφώδη περιοχή στο νοτιοανατολικό Κεντάκι.

Λόγω του φόβου των κατοίκων, ορισμένα σχολεία ακύρωσαν σήμερα τα μαθήματα ενώ οι τοπικές αρχές έχουν συμβουλεύσει τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και τις εκδρομές.

«Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε μέχρι να τον πιάσουμε», είπε ο σερίφης της κομητείας Λόρελ, Τζον Ρουτ, την Κυριακή το βράδυ.

https://www.youtube.com/watch?v=YVkPzla4dV0

Στις έρευνες και ο στρατός

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας του Λονδίνου, Scottie Pennington, δήλωσε ότι στρατιώτες από όλη την πολιτεία συμμετέχουν στο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Κάουτς.

Ο αξιωματούχος μάλιστα, περιέγραψε την εκτεταμένη περιοχή αναζήτησης ως «περπάτημα σε μια ζούγκλα» με ματσέτες που απαιτούνται για να κόψουν πυκνά δάση.

Πηγή: skai.gr

