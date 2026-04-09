Πυρά Σάντεθ κατά Νετανιάχου: «Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ

Σάντσεθ

Νέα πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδικάζοντας τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

«Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη», έγραψε ο Σάντσεθ στο X.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος υπήρξε ο πιο έντονος επικριτής στην Ευρώπη των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ και ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, ζήτησε να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, λέγοντας ότι απειλούν «μια εύθραυστη ειρήνη».

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση πιστεύει επίσης ακράδαντα ότι [η εκεχειρία] πρέπει να ισχύει και για τον Λίβανο. Θέλουμε να δούμε ειρήνη σε αυτή την περιοχή», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου Πέδρο Σάντσεθ Κρίση στη Μέση Ανατολή
