Πυρά Σάντεθ κατά Νετανιάχου: «Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη»

Νέα πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδικάζοντας τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

«Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη», έγραψε ο Σάντσεθ στο X.

Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.



Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.



Toca hablar claro:



- Líbano debe formar parte del alto al fuego.



- La comunidad internacional debe condenar esta… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Ο Σάντσεθ, ο οποίος υπήρξε ο πιο έντονος επικριτής στην Ευρώπη των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ και ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, ζήτησε να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, λέγοντας ότι απειλούν «μια εύθραυστη ειρήνη».

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση πιστεύει επίσης ακράδαντα ότι [η εκεχειρία] πρέπει να ισχύει και για τον Λίβανο. Θέλουμε να δούμε ειρήνη σε αυτή την περιοχή», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.