Οι πολίτες στην Ισπανία πρωτοστατούν στις εκκλήσεις για μια ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη, εν μέσω εκτεταμένης επιφυλακτικότητας απέναντι στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σύμφωνα με νέα έρευνα του Politico.

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο σε 6 χώρες της ΕΕ, η πλειοψηφία των Ισπανών - ποσοστό 51% - χαρακτήρισε την Ουάσιγκτον «απειλή» για την Ευρώπη, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης έντονη αντίθεση των Ισπανών τόσο στις εξωτερικές πολιτικές του προέδρου Τραμπ όσο και στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Οι Ισπανοί ξεχώρισαν για τη συνολική τους στήριξη στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας. Το 94% δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτάρκης και λιγότερο εξαρτημένη από άλλες μεγάλες δυνάμεις - ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, καταγράφηκε ευρεία διάθεση των πολιτών να στηρίξουν στρατιωτικά κράτος-μέλος της ΕΕ που θα δεχθεί επίθεση από ξένη δύναμη, καθώς και ισχυρή υποστήριξη στην ιδέα δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Αμερικανού προέδρου στην Ευρώπη και ως σαφής αντίπαλος του πολέμου στο Ιράν. Αφού η Μαδρίτη απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν κοινές στρατιωτικές βάσεις ή τον εναέριο χώρο της για επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απείλησε - χωρίς τελικά αποτέλεσμα - με διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία.

Η έρευνα European Pulse, που διεξήχθη από την εταιρεία Cluster17 για λογαριασμό των Politico και beBartlet, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 21 Μαρτίου σε 6.698 Ευρωπαίους από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο.

Το 56% των Ισπανών δήλωσε ότι αποδοκιμάζει έντονα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, ενώ το 43% εκτίμησε ότι η Μαδρίτη θα πρέπει να αντιταχθεί δημόσια στη στρατιωτική επιχείρηση και να επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης. Μόνο οι Ιταλοί κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά αντίθεσης.

Μεταξύ των 6 χωρών, οι Ισπανοί ήταν οι λιγότερο υπέρ της ουδετερότητας και της αποχής από τη σύγκρουση (22%). Το 19% υποστήριξε ότι η Ισπανία θα έπρεπε να προσφέρει στρατεύματα, υλικοτεχνική υποστήριξη ή πρόσβαση σε βάσεις, ενώ το 16% τάχθηκε υπέρ διπλωματικής ή πολιτικής στήριξης.

Η μεγαλύτερη στήριξη για ενεργό συμμετοχή προήλθε από ψηφοφόρους του ακροδεξιού κόμματος Vox, με το 59% να δηλώνει υπέρ στρατιωτικής υποστήριξης στην επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ. Η έρευνα διεξήχθη πριν από την ανακοίνωση δίμηνης εκεχειρίας από τον Τραμπ με το Ιράν.

Ισχυρή στήριξη στην ευρωπαϊκή αυτονομία

Αν και οι Ισπανοί κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία (94%), μόλις ελαφρώς πάνω από τους Βέλγους (93%), συνολικά το 87% των ερωτηθέντων στις 6 χώρες στήριξε την ιδέα, αντανακλώντας τη γενικευμένη ανησυχία για την εξάρτηση της Ευρώπης από αποφάσεις άλλων μεγάλων δυνάμεων.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις 3 χώρες της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρ της παραγωγής της ενέργειας που καταναλώνει η Ευρώπη, της ενίσχυσης των υποδομών για ενεργειακή αυτονομία και της δημιουργίας ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών με διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Πάνω από το 96% των Ισπανών στηρίζει τα μέτρα αυτά, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ισχυρή υποστήριξη στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ήδη καλύπτουν σχεδόν το 60% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Η Ισπανία εμφανίζεται επίσης ως η χώρα με τη μεγαλύτερη προθυμία στρατιωτικής στήριξης άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ. Το 89% δήλωσε ότι θα υποστήριζε την αποστολή ισπανικών ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση επίθεσης από ξένη δύναμη, ποσοστό υψηλότερο από αυτό του Βελγίου και της Πολωνίας (86%).

Η πλειοψηφία των Ισπανών τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, ενώ η χώρα κατατάσσεται δεύτερη (77%), πίσω από το Βέλγιο (83%), στην υποστήριξη δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού.

Ο Σάντσεθ είχε προτείνει πέρυσι τη δημιουργία ενιαίας στρατιωτικής δύναμης «υπό μία σημαία και με κοινούς στόχους», ώστε η Ευρώπη να «μετεξελιχθεί σε πραγματική ένωση και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη».

Παρά τη στήριξη στην ευρωπαϊκή άμυνα, στο εσωτερικό της χώρας οι Ισπανοί εμφανίζονται οι πιο αντίθετοι στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Περισσότεροι από τους μισούς απορρίπτουν την επιστροφή της «la mili», που καταργήθηκε το 2001.

Η αντιμιλιταριστική αυτή στάση αποτυπώνεται και σε υποθετικό σενάριο επίθεσης κατά της Ισπανίας. Το 51% δηλώνει πρόθυμο να συνεισφέρει σε μη μάχιμο ρόλο (εφοδιαστική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια ή πολιτική προστασία), ενώ μόλις το 17% θα ήταν διατεθειμένο να πολεμήσει με όπλα για την υπεράσπιση της χώρας.

