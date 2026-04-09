Ποιοι είναι οι τρεις πιθανοί εκπρόσωποι του Ιράν στις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Σάββατο ξεκινούν στο Ισλαμαμπάντ οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και θα τον συνοδεύουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Η Τεχεράνη, αντίστοιχα, δεν έχει ανακοινώσει ποιους αξιωματούχους θα στείλει.

Πολλοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαδραμάτισαν βασικό ρόλο σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, τρεις αξιωματούχοι μπορεί να εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στις επερχόμενες συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και πρώην δήμαρχος της Τεχεράνης, έχει αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή της κυβέρνησης Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ηγηθεί αυτού του γύρου των συνομιλιών.

Ο Γκαλιμπάφ, στενός συνεργάτης του καθεστώτος, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) όταν ήταν έφηβος και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην Ισλαμική Δημοκρατία. Κάποτε καυχιόταν ότι χτυπούσε διαδηλωτές με «ξύλινα ραβδιά».

«Ο Γκαλιμπάφ διαθέτει τα “διαπιστευτήρια” που μετράνε στην Τεχεράνη. Προέρχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, έχει δεσμούς με το καθεστώς και θέλει να το προφυλάξει», δήλωσε στο CNN ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του «Iran Project» στο International Crisis Group. Ωστόσο, παρατηρεί ότι ο Γκαλιμπάφ είναι σύμμαχος του καθεστώτος και όχι των ΗΠΑ.

«Αν αναρριχηθεί περαιτέρω, το Ιράν είναι πιο πιθανό να γίνει πιο στρατιωτικοποιημένο παρά μετριοπαθές», εκτιμά.

Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν από το 2024, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της Τεχεράνης στη διεθνή σκηνή, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να διαπραγματευτεί εκ μέρους της χώρας του. Ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρία χρόνια τη δεκαετία του 1990, όπου απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτική ανάλυση.

Είναι γνωστός για τη σκληρή αλλά ρεαλιστική στάση του στις επαφές του με τη Δύση, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που οδήγησαν στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 2015. Παρά τις προσεγγίσεις που έχουν κάνει οι ΗΠΑ, ο Αραγτσί υπερασπίζεται σθεναρά το καθεστώς και υποστήριξε δημόσια τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών στη χώρα του.

Ο τρίτος υποψήφιος είναι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Τεχεράνης και επικεφαλής της κυβέρνησης. Ο Πεζεσκιάν, πρώην χειρουργός, έχει υποστηρίξει μέτριες πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στο Ιράν, αλλά παραμένει επίσης πιστός στο καθεστώς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τον αμερικανικό λαό, διερωτώμενος αν ο πόλεμος εξυπηρετούσε πραγματικά τα συμφέροντά του.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

