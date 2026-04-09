Πακιστάν: Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη

Το Πακιστάν, βασικός διαμεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, καταδίκασε την Πέμπτη τον τελευταίο γύρο ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις.

«Οι ενέργειες του Ισραήλ υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεσή του στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 182 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες ακόμη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το Πακιστάν έχει υποστηρίξει ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας που βοήθησε να επιτευχθεί μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν δηλώσει ότι η εκεχειρία δεν ισχύει για επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας την εύθραυστη φύση της.

Το Πακιστάν αναμένεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων του Ιράν και των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ αυτό το Σαββατοκύριακο, με όλο τον κόσμο να παρακολουθεί στενά αν θα σημειωθεί πρόοδος ή αν η σύγκρουση θα αναζωπυρωθεί.

