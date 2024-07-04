Η Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν "να βελτιώσουν τις διμερείς σχέσεις", δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες, επικεφαλής διαπραγματευτής της Βενεζουέλας και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, σε μήνυμά του την Τετάρτη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ κατά την επανάληψη του διαλόγου μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον.

"Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, συμφωνήσαμε: 1. Για τη βούληση και των δύο κυβερνήσεων να εργαστούν από κοινού ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να βελτιώσουν τις σχέσεις. 2. Για τη διατήρηση της επικοινωνίας με σεβασμό και εποικοδομητικό τρόπο", έγραψε ο Χόρχε Ροντρίγκες στο τέλος της "διαδικτυακής συνάντησης".

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα προς έκπληξη όλων την επανάληψη του διαλόγου με την Ουάσινγκτον παρά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του πετρελαϊκού τομέα και λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 28 Ιουλίου.

Το Καράκας και η Ουάσινγκτον είχαν αρχίσει μυστικές διαπραγματεύσεις πέρυσι στο Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών, συμφώνησαν σε μια ανταλλαγή κρατουμένων: η Ουάσινγκτον απελευθέρωσε τον Άλεξ Σάαμπ, που κατηγορείται ως ο αχυράνθρωπος του Μαδούρο, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 28 κρατουμένων, 10 Αμερικανών και 18 Βενεζουελανών φυλακισμένων στη Βενεζουέλα.

Ως αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν το εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν στη χώρα από το 2019 σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τον πρόεδρο Μαδούρο από την εξουσία, του οποίου δεν αναγνώρισαν την επανεκλογή το 2018.

Ωστόσο στη συνέχεια η Ουάσινγκτον επέβαλε εκ νέου κυρώσεις τον Απρίλιο, όταν συγκεκριμένα καταδίκασε το ότι δεν επετράπη να θέσει υποψηφιότητα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νικήτρια στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Η Βενεζουέλα είχε καταδικάσει αυτό το μέτρο και κατήγγειλε "την αξίωση των Ηνωμένων Πολιτειών να παρακολουθούν, να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να χειραγωγούν τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας μέσω της παράνομης πολιτικής της επιβολής καταναγκαστικών μέτρων και αδειών".

Ο Μαδούρο δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί "διάλογο, κατανόηση, μέλλον για τις σχέσεις μας, αλλαγές υπό απόλυτη κυριαρχία και ανεξαρτησία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

