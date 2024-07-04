Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη βόρεια Καλιφόρνια, υποχρεώνοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Χιλιάδες στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη κοντά στο Όροβιλ, όπου οι αρχές ζήτησαν από περίπου 13.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται λίγες δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το Πάρανταϊς, περιοχή που επλήγη το 2018 από τη φονικότερη πυρκαγιά στα χρονικά της Καλιφόρνιας, με τον επίσημο απολογισμό τότε να ανέρχεται σε 85 νεκρούς.

Περίπου 400 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Λόγω της ξηρασίας, η βλάστηση μετατρέπεται σε καύσιμο για τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται ταχύτατα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, εξήγησε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κομητεία Μπιουτ, ο Γκάρετ Σόλουντ.

Από την πλευρά του, ο σερίφης Κόρι Χόνι κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα πυροτεχνήματα με τα οποία είθισται να εορτάζεται η 4η Ιουλίου (σ.σ. Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ): «Το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε είναι κάποιος που αγόρασε πυροτεχνήματα να κάνει κάτι ηλίθιο. Μην είστε ανόητοι!».

Όλα αυτά ενώ κύμα καύσωνα σαρώνει την ευρύτερη περιοχή, με τον υδράργυρο να προβλέπεται ότι θα σκαρφαλώσει στους 46 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24ωρα. «Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση ενόψει κύματος καύσωνα, ενδεχομένως παρατεταμένου, ιστορικού και δυνητικά θανατηφόρου», προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

