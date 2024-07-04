Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τετάρτη ότι θα ήθελε διευκρινίσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πώς σκοπεύει – εφόσον κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ – να τερματίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «εντός 24 ωρών», όπως διατείνεται ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

«Εάν ο Τραμπ γνωρίζει τον τρόπο για να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, ας μας το πει σήμερα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg, διάρκειας περίπου μιας ώρας. «Εάν υπάρχουν κίνδυνοι για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, εάν χάσουμε την κρατική υπόσταση – θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, θέλουμε να ξέρουμε», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, έχει κατ’ επανάληψη ισχυριστεί πως μπορεί «εντός 24 ωρών» να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, χωρίς ποτέ να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κατά τη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντήσει τον Τραμπ και το επιτελείο του για να ακούσει τις προτάσεις του. «Θέλουμε να καταλάβουμε εάν τον Νοέμβριο θα έχουμε την ισχυρή υποστήριξη των ΗΠΑ ή θα είμαστε ολομόναχοι», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.