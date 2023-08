Ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του μπλακ-άουτ στη βρετανική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας - Προβλήματα και για την Ελλάδα 

Καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις πτήσεων σε πολλές χώρες - Εντοπίσαμε και διορθώσαμε το πρόβλημα, λέει η βρετανική ΥΠΑ

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας αναγκάστηκε να προβεί σήμερα σε περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς αξιωματούχοι της υπηρεσίας εργάζονται για την αντιμετώπιση ενός τεχνικού ζητήματος που προέκυψε, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να προειδοποιούν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι χώρες που επηρεάζονται κυρίως φαίνεται να είναι η ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Stuck on the runway in Kós waiting for an update….. #jet2 #airtrafficcontrol pic.twitter.com/nJMwEqkh5q — Andrew Ryder (@andyjryder_80) August 28, 2023

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια. Μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν το πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της NATS, προσθέτοντας πως δεν έχει κλείσει ο βρετανικός εναέριος χώρος.

Η NATS τόνισε ότι το πρόβλημα έχει επίπτωση στη δυνατότητά της να επεξεργάζεται αυτόματα σχέδια πτήσης.

«Έως ότου οι μηχανικοί μας επιλύσουν το πρόβλημα, τα σχέδια πτήσης εισάγονται χειροκίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με τον ίδιο όγκο... Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες αναζητούν όλες τις πιθανές λύσεις για να διορθώσουν το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν», πρόσθεσε.

We are aware of reports that UK airspace is experiencing delays due to technical difficulties in the UK air traffic control system. Below is what we know so far from NATS.



"We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain… pic.twitter.com/IJYAwIhJbL — Flightradar24 (@flightradar24) August 28, 2023

Πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι παραμένουν μέσα σε αεροπλάνα στους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης ή σε κτίρια του αεροδρομίου, στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και αλλού, περιμένοντας να αναχωρήσουν σε μια μέρα αιχμής λόγω δημόσιας αργίας σήμερα σε μέρη της Βρετανίας.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο καθηλωμένο στον διάδρομο προσαπογείωσης με προορισμό τη Βουδαπέστη είπε ότι ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες για ενδεχόμενη καθυστέρηση 8-12 ωρών.

On a plane on the runway at Budapest airport. After almost 3 weeks away from home I am hours from hugging my family. And have just been told UK airspace is shut. We could be here for 12 hours. So we sit on the plane and wait. — Gabby Logan (@GabbyLogan) August 28, 2023

Διοικήσεις αεροδρόμιων όπως του Μάντσεστερ και του Στάνστεντ του Λονδίνου προειδοποίησαν για πιθανά προβλήματα σε πτήσεις. Άλλα αεροδρόμια όπως του Λούτον του Λονδίνου και του Μπέρμιγχαμ ανέφεραν ότι εργάζονται για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του προβλήματος και το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου μπορούν να επανέλθουν οι κανονικές λειτουργίες, ενώ η British Airways τόνισε επίσης ότι συνεργάζεται στενά με την NATS για να κατανοήσει την έκταση του προβλήματος. Άλλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Ryanair, ανέφεραν ότι ορισμένες πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα καθυστερήσουν ή θα ακυρωθούν.

Ο ιρλανδικός πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας AirNav Ireland τόνισε ότι το πρόβλημα προκαλεί «σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη που ταξιδεύουν προς, από ή μέσω του εναέριου χώρου του Ηνωμένου Βασιλείου».

Εκπρόσωπος της διοίκησης του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου, του πιο πολυσύχναστου κόμβου στη δυτική Ευρώπη, τόνισε ότι το αεροδρόμιο συνεργάζεται με τη NATS και άλλους εταίρους του αεροδρομίου για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στους επιβάτες, ενώ το Γκάτγουικ, νότια του Λονδίνου, είπε ότι είναι πιθανές ακυρώσεις πτήσεων.

Η διοίκηση του αεροδρόμιου του Δουβλίνου τόνισε ότι ζητήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ακυρώσεις ορισμένων πτήσεων από και προς την ιρλανδική πρωτεύουσα και συνέστησε στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα να επικοινωνούν εκ των προτέρων με την αεροπορική τους εταιρεία για να μάθουν για την πτήση τους.

Νωρίτερα η σκωτσέζικη αεροπορική εταιρεία Loganair ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο των συστημάτων υπολογιστών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στις διεθνείς πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

