Με υπηρεσιακή κυβέρνηση θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι μέχρι τα μέσα Αυγούστου και μετά θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τον σχηματισμό νέας, επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα, προέτρεψε όλα τα κόμματα να συνεργαστούν και να συμβιβαστούν προκειμένου να κυλήσουν ομαλά οι επόμενες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Το πρόβλημα δεν είναι ένα όνομα, είναι ποια πλειοψηφία μπορεί να υπάρξει στην Εθνοσυνέλευση και ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ερωτηθείς αν δέχεται την πρόταση των κομμάτων της Αριστεράς να διορίσει πρωθυπουργό τη Λουσί Καστέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες εβδομάδες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς διαθέτει οποιασδήποτε μορφής πλειοψηφία.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο υποψήφιός του δεν κατάφερε να εκλεγεί στη θέση του προέδρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και επισήμανε ότι το κύριο συμπέρασμα που εξάγεται μετά τις βουλευτικές εκλογές είναι ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να εφαρμόσει αποκλειστικά και μόνο το δικό του πρόγραμμα.

Ο Γάλλος πρόεδρος, αφού σημείωσε πως η παρούσα κυβέρνηση θα παραμείνει στη θέση της τουλάχιστον έως τα μέσα Αυγούστου, κάλεσε τα κόμματα της Γαλλίας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους πραγματοποιώντας τους συμβιβασμούς που είναι αναγκαίοι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε επίσης ότι το κόμμα του ηττήθηκε στις βουλευτικές εκλογές υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κανένα κόμμα δεν κέρδισε, ενώ θεώρησε ότι οι νομοθετικές προτάσεις που παρουσίασαν πρόσφατα οι Ρεπουμπλικανοί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Γάλλος πρόεδρος ερωτηθείς αν σε περίπτωση πολιτικού αδιεξόδου θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι οι Γάλλοι τον εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά στην προεδρία της Δημοκρατίας και ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του.

Ως προς το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέες βουλευτικές εκλογές του χρόνου την άνοιξη, ο Μακρόν δήλωσε ότι αν οι πολιτικές δυνάμεις καταφέρουν να συγκροτήσουν μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θέλουν τη σταθερότητα τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Αναφερόμενος στον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι αν και διαφωνεί βαθιά μαζί του, θα ήταν ευπρόσδεκτος αν έδινε το παρών κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πηγή: skai.gr

