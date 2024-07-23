Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μετέβη την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, δύο ημέρες αφότου απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρική κούρσα και ανακοίνωσε τη στήριξή του στην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Ο Μπάιντεν πέρασε σχεδόν μια εβδομάδα αναρρώνοντας από κορωνοϊό στο σπίτι του στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, στη διάρκεια της οποίας αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του για το 2024.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φορούσε γυαλιά και κρατούσε μια χειρουργική μάσκα καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One για την Ουάσιγκτον, όπου θα μιλήσει στους Αμερικανούς από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο γιατρός του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο είπε ότι ο πρόεδρος είχε βγει αρνητικός στον COVID και ότι τα συμπτώματά του είχαν υποχωρήσει.

«Ο πρόεδρος συνεχίζει να εκτελεί όλα τα προεδρικά του καθήκοντα», έγραψε ο Δρ Κέβιν Ο' Κόνορ σε επιστολή την Τρίτη.

Ο Μπάιντεν είπε ότι με την ομιλία του την Τετάρτη, που είναι προγραμματισμένη για τις 4 ώρα Ελλάδος θα ενημερώσει για το «τι υπάρχει μπροστά και πώς θα ολοκληρώσει τη δουλειά για τον αμερικανικό λαό».

Την Πέμπτη, θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.



