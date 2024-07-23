Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ο οποίος σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπως ανέφερε το Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Στο μεταξύ, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Γαλλίας (PNAT) γνωστοποίησε στο Reuters ότι ένας 18χρονος συνελήφθη στο διαμέρισμα Τζιρόντι, στη νοτιοδυτική Γαλλία, με σχέδια να διαπράξει μία ή περισσότερες επιθέσεις εναντίον ανθρώπων. Να σημειωθεί όμως ότι δεν ανέφερε σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Πόλη του Φωτός έχει λάβει δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας που φρουρούν χώρους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στους Αγώνες αναχαιτίζουν κατά μέσο όρο έξι drones την ημέρα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ καθώς απαγορεύεται η πτήση drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.