Γενική απεργία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στην Αργεντινή, η τέταρτη κατά σειρά αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, καθώς η κάτω Βουλή εξετάζει σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε ήδη από τη Γερουσία.

Η απεργία άρχισε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) και θα είναι 24ωρη. Την προκήρυξε η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.