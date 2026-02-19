Γενική απεργία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στην Αργεντινή, η τέταρτη κατά σειρά αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, καθώς η κάτω Βουλή εξετάζει σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε ήδη από τη Γερουσία.
Η απεργία άρχισε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) και θα είναι 24ωρη. Την προκήρυξε η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας της Λατινικής Αμερικής.
