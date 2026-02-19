Ο Μπιλ Γκέιτς ακύρωσε την εμφάνισή του στο AI Impact Summit της Ινδίας λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κεντρική του ομιλία την Πέμπτη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για μια διοργάνωση-ορόσημο, η οποία έχει ήδη επισκιαστεί από οργανωτικές αστοχίες, μια γκάφα με ένα ρομπότ και παράπονα συνέδρων για την κυκλοφοριακή παράλυση.

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσοχή παραμένει στις βασικές προτεραιότητες της Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη». Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ίδρυμα είχε διαψεύσει τις φήμες περί απουσίας του, επιμένοντας ότι ο Γκέιτς θα παρευρισκόταν κανονικά. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στην εκδήλωση την Πέμπτη, μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google Σουντάρ Πιτσάι, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI και τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic.

Η απουσία του Γκέιτς, την οποία ακολούθησε και μια άλλη ακύρωση υψηλού προφίλ από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, δυσχεραίνει το ξεκίνημα μιας συνόδου που διαφημίστηκε ως το πρώτο μεγάλο φόρουμ τεχνητής νοημοσύνης στον «Παγκόσμιο Νότο», όπου η Ινδία επιδιώκει να τοποθετηθεί ως ηγετική φωνή στην παγκόσμια διακυβέρνηση της AI.

Η σύνδεση με τον Έπσταϊν

Η ακύρωση του Γκέιτς έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, τα οποία περιελάμβαναν επικοινωνία μεταξύ του θανόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και του προσωπικού του Ιδρύματος Γκέιτς. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Γκέιτς και ο Έπσταϊν συναντήθηκαν επανειλημμένα μετά τη φυλάκιση του Έπσταϊν για να συζητήσουν την επέκταση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του Γκέιτς. Ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι η σχέση τους περιοριζόταν σε συζητήσεις σχετικές με τη φιλανθρωπία και ότι ήταν λάθος του που συνάντησε τον Έπσταϊν.

Το Ίδρυμα Γκέιτς, ο φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Γκέιτς και την τότε σύζυγό του το 2000, είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες παγκόσμιων πρωτοβουλιών για την υγεία παγκοσμίως.

Χάος και κυκλοφοριακή συμφόρηση

Η πρώτη μεγάλη σύνοδος κορυφής για την AI στην Ινδία δεν κυριαρχεί στους τίτλους των ειδήσεων για τα προϊόντα που εκτίθενται, αλλά για τα διοικητικά κενά που άφησαν τους παρευρισκόμενους σοκαρισμένους και οργισμένους, κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδιασμού από την ινδική κυβέρνηση.

Οι εκθεσιακοί χώροι της συνόδου έκλεισαν ξαφνικά για το κοινό την Πέμπτη, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση.

Την Τετάρτη, ζητήθηκε από το ινδικό πανεπιστήμιο Galgotias να εκκενώσει το περίπτερό του, αφού ένα μέλος του προσωπικού παρουσίασε ως δική του δημιουργία έναν σκύλο-ρομπότ του εμπορίου, κατασκευασμένο στην Κίνα.

India’s AI Summit or Modi PR Show

Chinese Robot Passed Off as Indian Innovation pic.twitter.com/vT0KOvJr4c — Congress (@INCIndia) February 18, 2026

Το χάος έχει καταλάβει την πόλη, με χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς η αστυνομία έκλεισε δρόμους για να δώσει προτεραιότητα στις μετακινήσεις των επισήμων (VIP).

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν παράλληλα δεκάδες παρευρισκόμενους να περπατούν για χιλιόμετρα στο κέντρο του Δελχί, καθώς οι δρόμοι ήταν κλειστοί, δεν υπήρχαν διαθέσιμα ταξί και δεν είχαν προβλεφθεί υπηρεσίες μεταφοράς.

Delegates in AI summit are cluelessly walking on roads. They can’t find cars, cabs.



Most of them are new in delhi and there is no one to guide them ?



Can u imagine the kind of embarrassment traffic police is bringing for India.



This is when Delhi Traffic is directly under… pic.twitter.com/yZ7uHZfkxj — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 18, 2026

Πηγή: skai.gr

