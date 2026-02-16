Λογαριασμός
Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

H ελληνική πλευρά θα συμμετάσχει ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο

Θεοχάρης

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης που διοργανώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επιβεβαιώνεται ότι θα συμμετάσχει και η ελληνική πλευρά ως παρατηρητής στο Συμβούλιο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μαζί με την Ιταλία και τη  Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνες τις μέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Ινδία ως προσκεκλημένος του Ναρέντρα Μόντι σε συνέδριο που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

