Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ συζήτησε χθες Δευτέρα για πρώτη φορά με τον αμερικανό νέο ομόλογό της Μάρκο Ρούμπιο αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα, γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες της.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ», διαβεβαίωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μπέρμποκ τον ομόλογό της Ρούμπιο, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των υπηρεσιών της μετά τη συνδιάλεξη, που διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

«Η Ευρώπη θέλει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την ασφάλειά της», τόνισε ακόμη, καθώς η συνδιάλεξη έγινε στο περιθώριο του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η κυρία Μπέρμποκ συζήτησε ακόμη με τον κ. Ρούμπιο για τη σημασία που δίνει το Βερολίνο στο να παραμείνει ισχυρό το NATO, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, για τη νέα κατάσταση στη Συρία, για τη Λωρίδα της Γάζας και ευρύτερα τη Μέση Ανατολή, και για την Κίνα.

Η πρώτη διά ζώσης συνάντηση των δυο ΥΠΕΞ αναμένεται να γίνει στη σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια, που θα λάβει χώρα μέσα Φεβρουαρίου.

Οι ΥΠΕΞ άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Ιταλίας, είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον νέο ομόλογό τους Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

