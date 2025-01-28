Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την κλήση να έρχεται δύο ημέρες μετά από πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος πρέπει να δεχτούν περισσότερους Παλαιστίνιους από τη Γάζα.

Ο Τραμπ παρουσίασε το Σάββατο ένα σχέδιο για τον «καθαρισμό» του κατεστραμμένου -από τον πόλεμο- εδάφους της Γάζας σε σχόλια που απηχούν τους μακροχρόνιους φόβους των Παλαιστινίων να εκδιωχθούν οριστικά από τα σπίτια τους.

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ είπε ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος πρέπει να δεχτούν Παλαιστίνιους από τη Γάζα, όπου ο πόλεμος του Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση. Ερωτηθείς αν αυτή ήταν μια προσωρινή ή μακροπρόθεσμη λύση για τη Γάζα, ο Τραμπ είχε απαντήσει: «Θα μπορούσε να γίνει οποιοδήποτε από τα δύο».

«Ο υπουργός και ο βασιλιάς Αμπντουλάχ συζήτησαν την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση ομήρων και τη δημιουργία ενός μονοπατιού για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ιορδανία για την υποστήριξη της κατάπαυσης του πυρός μέσω του αναπόσπαστου ρόλου της στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ιορδανικού Διαδρόμου», πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η τελευταία αιματοχυσία στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση δεκαετιών προκλήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν οι παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 και λαμβάνοντας περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς καταλογισμούς.

Η επακόλουθη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε περισσότερους από 47.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, και οδήγησε σε κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου που το Ισραήλ αρνείται. Οι μάχες επί του παρόντος έχουν σταματήσει εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

