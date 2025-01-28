Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις πτήσεις με στρατιωτικά αεροσκάφη για την απέλαση μεταναστών, με μια ακόμη να προσγειώνεται στη Γουατεμάλα, μια ημέρα αφού έφθασε στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου με την Κολομβία.

Δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην κυβέρνηση Τραμπ είπαν πως μεταγωγικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Γουατεμάλα χθες μετά την αναχώρησή του από το Τέξας. Πηγή του στις αρχές της Γουατεμάλας ανέφερε πως στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, εντοπίζουμε και φορτώνουμε τους παράνομους αλλοδαπούς σε στρατιωτικά αεροσκάφη και τους στέλνουμε εκεί από όπου ήρθαν», καυχήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επευφημούμενος από κοινοβουλευτικούς της παράταξής του στη Φλόριντα. «Μας σέβονται ξανά έπειτα από χρόνια που γέλαγαν σε βάρος μας λες και είμαστε ηλίθιοι», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Η χθεσινή πτήση ήταν η τρίτη με προορισμό τη Γουατεμάλα, τη μοναδική χώρα εξ όσων είναι γνωστά που έχει αποδεχθεί αυτή τη μέθοδο επαναπατρισμού πολιτών της από την περασμένη εβδομάδα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως λογαριάζει να απελαθούν με μεταγωγικά πάνω από 5.000 μετανάστες που κρατούνται στο Ελ Πάσο (Τέξας) και στο Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια).

Ο Ρεπουμπλικάνος, που κήρυξε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, απαγόρευσε επίσης την έλευση αιτούντων άσυλο και προσπάθησε να καταργήσει την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας των παιδιών που γεννιούνται στο αμερικανικό έδαφος, μέτρο όμως που ανεστάλη σχεδόν αμέσως από τη δικαιοσύνη, καθώς το λεγόμενο δικαίωμα του εδάφους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.