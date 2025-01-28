Νέα γενιά Σουδανών ζει στο Νταρφούρ «την ίδια «κόλαση» όπως κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύρραξης στις αρχές των χρόνων του 2000, κατήγγειλε χθες Δευτέρα ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), προσθέτοντας ότι ετοιμάζει εντάλματα σύλληψης.

«Είναι σαφές για το γραφείο μου (...) πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαπράττονται χωρίς αμφιβολία διεθνή εγκλήματα στο Νταρφούρ», τόνισε ο Καρίμ Χαν, που ενημερώνει κάθε έξι μήνες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Αυτή δεν είναι απλά εκτίμηση, βασισμένη σε μη επαληθευμένες πληροφορίες. Είναι διεξοδική ανάλυση του γραφείου μου, βασισμένη σε αποδείξεις και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και επαληθεύτηκαν», επέμεινε.

Έτσι, «μπορώ να επιβεβαιώσω (...) ότι το γραφείο μου λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τα εγκλήματα που εκτιμάμε ότι διαπράττονται και διαπράχθηκαν στο Δυτικό Νταρφούρ».

Λιμός, παιδιά που μπαίνουν στο στόχαστρο, βιασμοί ανήλικων κοριτσιών και γυναικών... Από την προηγούμενη ενημέρωσή του, πριν από έξι μήνες, ο πληθυσμός του Σουδάν, χώρας όπου μαίνεται νέος πόλεμος από τα μέσα του Απριλίου του 2023, βυθίστηκε ακόμη πιο βαθιά «στα δεινά και στις δυστυχίες», συνόψισε ο εισαγγελέας.

Η κατάσταση «αντηχεί» εκείνη που είχε οδηγήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να καλέσει το Δικαστήριο να διενεργήσει έρευνα πριν από 20 χρόνια, καθώς παρουσιάζει τα «ίδια εγκληματικά μοντέλα» και έχει «στόχους τις ίδιες ομάδες» του πληθυσμού, σημείωσε. «Μια νέα γενιά υφίσταται την ίδια κόλαση που υπέμειναν κι άλλες γενιές στο Νταρφούρ», είπε, υπογραμμίζοντας την «τραγική» σύνδεση, που μπορούσε να είχε «αποφευχθεί», ανάμεσα σ’ αυτό το παρελθόν και το παρόν.

Το ΔΠΔ, στο οποίο παρέπεμψε το 2005 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την υπόθεση του εμφυλίου πολέμου με περίπου 300.000 νεκρούς στις αρχές των χρόνων του 2000, άρχισε να διενεργεί το 2023 νέα έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην αχανή περιοχή, που μετατράπηκε ξανά σε πεδίο μάχης ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Είκοσι χρόνια αργότερα, απούσης της εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από δικαστή (του ΔΠΔ), βλέπουμε κίνδυνο αποσταθεροποίησης του Νταρφούρ» και «περισσότερης δυστυχίας για τον πληθυσμό», προειδοποίησε ο Καρίμ Χαν.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το ΔΠΔ ουδέποτε συνελήφθησαν κι εστάλησαν στη Χάγη — ιδίως ο αυταρχικός άλλοτε πρόεδρος Όμαρ ελ Μπασίρ.

Ο εισαγγελέας επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του θεωρούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται ο Άχμεντ Χαρούν, πρώην υπουργός που καταζητείται από το 2007 για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, κι έχουν ενημερώσει τις de facto αρχές του Σουδάν.

