Την πρώτη δήλωση μετά την απελευθέρωση των ομήρων έδωσε με βίντεο στα social media η Χαμάς, λίγη ώρα μετά την επιστροφή των τριών γυναικών στο Ισραήλ.

Ο Αμπού Ουμπαϊντά, εκπρόσωπος της Χαμάς, τόνισε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον περιορισμό του «εχθρού» και προέτρεψε τους διαμεσολαβητές, να πιέσουν το Τελ Αβίβ, προκειμένου να δεσμευτεί για την κατάπαυση του πυρός.

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα μπορούσε να είχε γίνει πριν από ένα χρόνο, αν είχε ευθυγραμμιστεί με τις φιλοδοξίες του Νετανιάχου», τόνισε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, προσθέτοντας:

«Είμαστε δεσμευμένοι στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά αυτό εξαρτάται από την τήρησή της και απο τον εχθρό».

